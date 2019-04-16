روسيا تعتمد على "فوستوتشني" لإطلاق أقمار "OneWeb"

أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" الروسية، أن الوكالة ستعتمد على مطار "فوستوتشني" الفضائي لإطلاق أقمار شبكة "OneWeb" العالمية التي ستغطي الأرض بخدمات الإنترنت.

وأكدت المصادر أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي سيشهد هذا العام إطلاق 4 صواريخ "سويوز"، ستحمل إلى مدارات الأرض عددا من الأقمار الصناعية التابعة لشبكة "OneWeb" العالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Glavkosmos" الروسية لصناعات الفضاء، إن روسيا عازمة على إطلاق 16 صاروخا لنقل أقمار "OneWeb" إلى الفضاء، 4 منها قد تطلق من "فوستوتشني"، في الربع الثالث من العام الجاري، و3 أخرى في الربع الأخير من العام، أما الصواريخ الباقية فمن المفترض إطلاقها قبل نهاية 2020.

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وكان صاروخ "سويوز" روسي قد انطلق، في 4 أبريل الجاري، من مطار "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية، وحمل إلى الفضاء 4 أقمار تابعة لـ "OneWeb"، تمكنت جميعها من الوصول إلى مداراتها المحددة.

أما "OneWeb"، فهي منظومة أقمار صناعية صغيرة ومتوسطة، سيتم إطلاق نحو 2000 منها إلى الفضاء لتشكل شبكة إرسال كبيرة، تزود مختلف مناطق الأرض بالإنترنت.

المصدر: فيستي