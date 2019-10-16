روغوزين يضع إكليلا على ضريح رائد الفضاء ليونوف

زار مدير عام مؤسسة "روسكوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، المقبرة العسكرية التذكارية الفدرالية في مدينة ميتيشي بضواحي موسكو.

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ووضع إكليلا من الزهور على قبر اللواء ورائد الفضاء وبطل الاتحاد السوفيتي ،أليكسي ليونوف.

وذلك بعد عودته من الشرق الأوسط مع الوفد الحكومي الروسي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث وقع عددا من الاتفاقيات الهامة بشأن تطوير التعاون الفضائي مع هذين البلدين، بما في ذلك مذكرة التفاهم بشأن إطلاق رائد الفضاء السعودي إلى المحطة الفضائية الدولية وإنشاء مطار فضائي خاص في السعودية بغية إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة.

يذكر أن أسطورة الفضاء الروسي ،أليكسي ليونوف، توفي يوم 11 أكتوبر عن عمر يناهز 86 عاما.

المصدر: روس كوسموس