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روسيا تودع أسطورة الفضاء الروسي أليكسي ليونوف إلى مثواه الأخير

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ودعت موسكو وروسيا بأسرها يوم 15 أكتوبر بطل الاتحاد السوفيتي ورائد الفضاء الأول الذي خرج لأول مرة إلى الفضاء المكشوف، أليكسي ليونوف إلى مثواه الأخير.

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 وتم تشييع جثمانه في المقبرة العسكرية بمدينة ميتيشي بضواحي موسكو حيث حضر المراسم الآلاف من أهالي موسكو. ومن بينهم رائدة الفضاء الأولى، فالنتينا تيريشكوفا، ورائد الفضاء، بوريس فولينوف، وابنة مصمم الصواريخ والمركبات الفضائية، سيرغي كوروليوف، ناتاليا.

يذكر أن أليكسي ليونوف توفي يوم 11 أكتوبر في مستشفى بردينكو العسكري بموسكو عن عمر ناهز 86 عاما.

المصدر : نوفوستي

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