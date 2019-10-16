التلسكوب الروسي يرصد انفجارا نوويا حراريا في نجم نيتروني

أعلن ممثل معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن التلسكوب الروسي في المرصد الفضائي Spectrum-RG، رصد انفجارا نوويا حراريا في نجم نيتروني وسط مجرة.

وقال في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، لقد بدأنا بمراقبة نجمين نيترونيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر "واكتشفنا حدوث انفجار نووي حراري على أحدهما".

ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت أن المرصد الفضائي Spectrum-RG سيصل إلى نقطة لاغرانج L2 التي تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، في 21 أكتوبر الجاري ويبدأ بمراقبة القبة السماوية في 3 نوفمبر المقبل.

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هذا وسوف يتابع المرصد الفضائي خلال أربع سنوات ثمانية مراجعات كاملة للقبة السماوية، و2.5 سنة ستكرس لمتابعة مواقع محددة في الكون بناء على طلبات المجتمع العلمي العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الفضائي Spectrum-RG هو مشروع روسي – ألماني مشترك يهدف إلى دراسة الكون في نطاق الأشعة السينية للحصول على "خريطة" الكون المرئي، التي ستضم جميع المجرات الكبيرة.

المصدر: نوفوستي