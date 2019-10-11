عالم سويسري يحدد موعدا للالتقاء بكائنات فضائية.. وثان يبدد حلما راود الكثيرين

توقع عالم الفلك السويسري ديدييه كيلو الحائز مؤخرا على جائزة نوبل في الفيزياء مع عالمين آخرين، أن يكشف الإنسان عن وجود حياة خارج كوكب الأرض في غضون السنوات الثلاثين المقبلة.

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ونقلت صحيفة "تلغراف" عن هذا العالم ثقته بوجود معطيات كافية لظهور الحياة خارج كوكب الأرض.

ولاحقا، تمكن هذا العالم من اكتشاف 4 آلاف كوكب خارج المنظومة الشمسية، وحتى الآن أطلق اسمه على أكثر من 100 جرم.

وشدد كيلو الذي يعمل في جامعة كامبردج منذ 2013، على أنه "لا يصدق أننا الكائنات الحية الوحيدة في الكون"، معززا ذلك بوجود عدد كبير جدا من الكواكب والنجوم المتمتعة بالكيمياء الكونية ذاتها "التي أدت إلى ظهور الحياة على الأرض، وهذا ما يجب أن يحدث نفس الأمر في مكان ما آخر".

ولفت كيلو إلى أنه واثق من أن الحياة خارج كوكب الأرض ستكتشف من كوكبنا في غضون 100 عام، لكنه رأى أن احتمال تطوير آلية جديدة قادرة بشكل أفضل على فهم أي نشاط كيميائي حيوي (أي اكتشاف كائنات حية) على الكواكب البعيدة خلال الثلاثين عاما المقبلة، أمر واقعي للغاية.

وقال: "لقد فتحنا نافذة جديدة في الفيزياء الفلكية، وأكدنا وجود كواكب أخرى مماثلة لتلك الموجودة في مجموعتنا الشمسية، وهذا أمر وسّع آفاقنا، وما أن يتم الشروع في الانكباب على ذلك، سيبدأ طرح الأسئلة: لماذا نبدو بهذه الصورة التي نحن عليها؟".

أما شريكه في جائزة نوبل للفيزياء، عالم الفلك ميشيل مايور، فقد بدد أحلام الكثير من العلماء والمهتمين بإمكانية أن يستعمر الإنسان كواكب أخرى إذا أصبحت الحياة على الأرض متعذرة، ونصح بدلا عن ذلك ببذل جهود عالمية للاعتناء بأحوال كوكبنا.

وبرّر رأيه العلمي بأن الرحلة إلى كوكب صالح للحياة، ستستغرق في أحسن الأحوال مئات الملايين من الأيام الأرضية، لقطع مسافات تقدر ببضع سنوات ضوئية.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية