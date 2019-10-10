طباعة بكتيريا عصوية في الفضاء

قام رواد الفضاء بطباعة بكتيريا عصوية على متن المحطة الفضائية الدولية.

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أفاد بذلك المدير التنفيذي لشركة 3D Bioprinting Solutions الروسية، يوسف حسواني، الذي قال إن رواد الفضاء استخدموا الطابعة ثلاثية الأبعاد روسية الصنع.

وأضاف أن حاويات تتضمن البكتيريا نقلت إلى معهد الأكاديمي غمالي، للبحوث العلمية حيث يقوم الخبراء الروس بتحليل النتائج العلمية. وأوضح أن العلماء يدرسون قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية في الفضاء.

وبحسب حسواني، فإن البكتيريا العصوية تشكل في ظروف انعدام الوزن تركيبا ثلاثي الأبعاد على هيئة غشاء أحيائي. ويحدث ذلك على الأرض في حال الإصابة بمرض التهاب الشعب الهوائية الذي يقاوم سبلا تقليدية للعلاج باستخدام المضادات الحيوية.

وقال حسواني إن إجراء التجارب المتعلقة بطباعة البكتيريا في الفضاء يساعد في وضع أنواع جديدة من المضادات الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة المقاومة للمضادات الحيوية الكلاسيكية.

وأشار إلى أن التجارب الحيوية التي أجريت على متن المحطة الفضائية لم تصب أحدا من رواد الفضاء.

المصدر: تاس