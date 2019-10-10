شركة روسية لا تلزم السياح الفضائيين بارتداء بزات فضائية

تعتزم شركة "كوسموكورس" الروسية المتخصصة في السياحة الفضائية إرسال السياح إلى الفضاء داخل مركبة فضائية محكمة الإغلاق، ما لا يتطلب ارتداء بزات فضائية خاصة.

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وقال رئيس الشركة، بافيل بوشكين، " إننا لا نصر على ارتداء بزات فضائية. وإذا أراد أحد من السياح ارتداء البزة فلا مانع من جانبنا".

وأوضح بوشكين، أن الهواء المتوفر في المركبة الفضائية يكفي للسياح، مع شرط ألا يحدث أي تسريب مفاجئ غير متوقع. وأضاف قائلا:"يمكننا أن نقوم بحسابات إضافية إذا اقتضى الأمر ذلك".

وأشار، بوشكين إلى أن شركتي Virgin Galactic و Blue Origin للسياحة الفضائية رفضتا هما أيضا استخدام بزات فضائية داخل مركباتهما.

يذكر أن شركة "كوسموكورس" الروسية تقوم حاليا بتصميم مجمع فضائي متعدد الاستخدامات للقيام برحلات فضائية سياحية في مدار الأرض المنخفض على ارتفاع 200 كيلومتر فوق سطح الأرض لمدة 15 دقيقة، مع العلم أن حد الفضاء الكوني يمر، حسب اتحاد الطيران الدولي، عند ارتفاع 100 كيلومتر.

وتعتزم الشركة إنشاء مطار فضائي خاص في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

المصدر: تاس