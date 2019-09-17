"فيرجن غالاكتيك" تحقق تقدما كبيرا في سباق السياحة الفضائية

يتسابق العديد من شركات الفضاء الخاصة لتكون أول من يرسل السياح إلى خارج حدود كوكب الأرض.

Virgin Galactic's spaceplane that could send tourists into space is almost ready https://t.co/DsDLQCCZZKpic.twitter.com/QevxV7L7LX — Mirror Tech (@MirrorTech) September 17, 2019

والآن، اتخذت "فيرجن غالاكتيك" التابعة لـ ريتشارد برانسون، خطوة كبيرة إلى الأمام في سباق السياحة الفضائية، بعد إعلانها عن "اثنين من الإنجازات الرئيسية" في تطوير طائرتها الفضائية الحديثة.

إقرأ المزيد

واكتملت طائرة SpaceShipTwo الفضائية تقريبا، بعد أن كشف العملاق التكنولوجي أن الأجزاء الرئيسية لمركبة الفضاء التجارية اكتملت الآن.

وما يزال من غير الواضح متى ستكون SpaceShipTwo جاهزة، فبمجرد الانتهاء من عمليات التصنيع، سيجري استخدام الطائرة الفضائية إلى جانب سفينة الفضاء الحالية VSS Unity.

وتتمثل الخطوة التالية في تطوير الطائرة الفضائية في تجهيز الهيكل المناسب، لضمان دخولها بأمان عبر الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى.

المصدر: ميرور