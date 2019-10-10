إيلون موسك يحدد موعد أول رحلة تجارية إلى الفضاء

أعلن إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، أن مركبة Crew Dragon الفضائية قد تنقل أول مسافرين من البشر إلى الفضاء قبل نهاية العام الجاري.

وقال موسك في تغريدة نشرها الأربعاء 9 أكتوبر، إن كلا من كبسولة Crew Dragon وصاروخ "فالكون 9" المصمم لنقلها إلى الفضاء، في طريقهما لإنهاء اختبارات السلامة خلال الأسابيع العشرة القادمة في كيب كارنفال.

For what it’s worth, the SpaceX schedule, which I’ve just reviewed in depth, shows Falcon & Dragon at the Cape & all testing done in ~10 weeks — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2019

The @SpaceX Falcon 9 rocket and #CrewDragon spacecraft that will be used for the In-Flight Abort test have arrived at SpaceX facilities in Cape Canaveral, Fla. for preparation ahead of the test! pic.twitter.com/aA76Gs81qe — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) October 3, 2019

وبحسب الملياردير الأمريكي، فإن مركبة Crew Dragon الفضائية ستكون جاهزة تقريبا لنقل روادها من فلوريدا إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول نهاية العام 2019، استعدادا لبدء صناعة السياحة الفضائية.

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وأوضح موسك في التغريدة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أن آخر خطوة رئيسية في الاختبارات قبل الموافقة على إجراء الرحلة، هي اختبار نظام الإجهاض في مركبة Crew Dragon، في ارتفاعات عالية، وهي عملية مهمة لحماية الركاب، حيث صمم النظام لتوجيه الكبسولة بأمان بعيدا عن الصاروخ في حالة الطوارئ.

وتتميز كبسولة Crew Dragon بنظام هروب متقدم للتعامل مع حالات الطوارئ لنقل رواد الفضاء بسرعة إلى بر الأمان إذا حدث خطأ ما، وسبق أن اختبرت "سبيس إكس" نظام الإجهاض في Crew Dragon، في شهر أبريل الماضي، عندما تسبب خطأ في تدمير الكبسولة ما أدى إلى اشتعال النيران.

ولم يتم تحديد الموعد الدقيق لإطلاق رحلة Crew Dragon، ولكن موسك قال إنها قد تكون جاهزة للسفر وعلى متنها طاقم بشري قبل نهاية هذا العام، في حال سير الاختبارات بنجاح.

المصدر: ديلي ميل