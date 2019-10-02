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إيلون موسك ينشر أول فيديو من داخل مركبة المريخ المأهولة

الفضاء

إيلون موسك ينشر أول فيديو من داخل مركبة المريخ المأهولة
Gettyimages.ru Loren Elliott / Stringer
المركبة الفضائية Starship
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نشر الملياردير الأمريكي إيلون موسك مقطع فيديو قصير لأول مرة على الإطلاق، من داخل المركبة الفضائية Starship التي ستعمل على نقل البشر إلى المريخ.

ويظهر الفيديو لقطات من داخل حاوية الشحن الضخمة التابعة لـStarship والتي تبلغ سعتها أكثر من 99790 كغ.

وتقدم اللقطات لمحة عن طموحات موسك لنقل البشر إلى المريخ في يوم من الأيام، حيث كتب مؤسس "سبيس إكس" في التغريدة التي نشرها على حسابه الشخصي عبر "تويتر": "داخل الجزء الرئيسي لحاوية شحن مركبة Starship، يتم تركيب الخزانات في طرف مخروط الأنف ليعادل وزن المحرك في العمق".

وحتى هذه اللحظة، كنا نحدق في الغالب بالهيكل الخارجي اللامع للمركبة الفضائية، واستعرض موسك السبت الماضي مركبة Starship المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، في منشأة بوكا تشيكا بتكساس، حيث قال إن هذه النسخة قد تقوم برحلتها الأولى إلى المدار في غضون ستة أشهر.

المصدر: ديلي ميل

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