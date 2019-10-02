إيلون موسك ينشر أول فيديو من داخل مركبة المريخ المأهولة

نشر الملياردير الأمريكي إيلون موسك مقطع فيديو قصير لأول مرة على الإطلاق، من داخل المركبة الفضائية Starship التي ستعمل على نقل البشر إلى المريخ.

ويظهر الفيديو لقطات من داخل حاوية الشحن الضخمة التابعة لـStarship والتي تبلغ سعتها أكثر من 99790 كغ.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019

وتقدم اللقطات لمحة عن طموحات موسك لنقل البشر إلى المريخ في يوم من الأيام، حيث كتب مؤسس "سبيس إكس" في التغريدة التي نشرها على حسابه الشخصي عبر "تويتر": "داخل الجزء الرئيسي لحاوية شحن مركبة Starship، يتم تركيب الخزانات في طرف مخروط الأنف ليعادل وزن المحرك في العمق".

وحتى هذه اللحظة، كنا نحدق في الغالب بالهيكل الخارجي اللامع للمركبة الفضائية، واستعرض موسك السبت الماضي مركبة Starship المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، في منشأة بوكا تشيكا بتكساس، حيث قال إن هذه النسخة قد تقوم برحلتها الأولى إلى المدار في غضون ستة أشهر.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

المصدر: ديلي ميل