الصورة الأعلى دقة للقمر من المدار

أصدرت وكالة الفضاء الهندية الصور الأعلى جودة على الإطلاق الملتقطة لسطح القمر من المدار القمري.

وتكشف الصور التي التقطتها المركبة الفضائية "تشاندرايان -2" في 5 سبتمبر، عن منطقة من القمر تقع على امتداد 14 كم من حفرة التأثير Boguslawsky.

According to @ISRO, the pictures were acquired at 04:30 IST on September 5, 2019 by the Orbiter from a height of 100 km from the moon surface #Chandrayaan2https://t.co/dsVR5643yN — The Hindu (@the_hindu) October 6, 2019

وتعرض الصورة، التي التُقطت من مسافة 100 كيلومتر فوق سطح القمر، الصخور والحفر بدقة عالية جدا.

#ISRO

Have a look at the images taken by #Chandrayaan2's Orbiter High Resolution Camera (OHRC).

For more images please visit https://t.co/YBjRO1kTcLpic.twitter.com/K4INnWKbaM — ISRO (@isro) October 4, 2019

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وتدرس مهمة "تشاندريان-2" طبوغرافيا القمر وتكوينه الكيميائي وتوزع معادنه. وتحوي المركبة 8 أدوات علمية مختلفة لدراسة القمر، من بينها جهازا تصوير: Terrain Mapping Camera 2 وOrbiter High Resolution Camera، اللذين يلتقطان في الوقت الحالي صورا عالية الدقة لسطح القمر، بينما يدور المسبار حول القمر مرتين.

وتقول منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن أحدث عملية نقل للبيانات من المركبة الفضائية، يشمل "أدق الصور على الإطلاق من منصة مدارية حول القمر".

المصدر: ديلي ميل