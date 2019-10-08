أحد أقمار GPS يخرج من الخدمة

أكدت مصادر في مجال صناعة الفضاء الروسية أن أحد أقمار منظومة GPS الشهيرة للملاحة الفضائية قد أخرج من الخدمة بشكل مؤقت.

وقال بيان صادر عن الموقع الإلكتروني التابع لمركز التنسيق وتحليل البيانات الخاصة بالأقمار الصناعية في منظومة "غلوناس" الروسية "إن أحد الأقمار الـ 32 الخاصة بمنظومة GPS الأمريكية كان قد خرج مؤخرا من الخدمة بشكل مؤقت".

وأوضح البيان أن القمر الذي يحمل الرمز 34661، والذي أطلقته أمريكا في الـ 24 من مارس 2009، ليعمل ضمن منظومة GPS يخضع حاليا لبعض الإصلاحات، حيث يتوقع أن يعود بعدها للعمل وإرسال البيانات إلى الأرض.

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طوّر نظام GPS الملاحي من قبل وزارة الدفاع الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي، ويعتبر اليوم من أهم الأنظمة العالمية المعتمدة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويوفر هذا النظام معلومات تتعلق بالموقع والوقت وسرعة الحركة للأجهزة الذكية والسيارات والآليات التي تتحرك على الأرض، كما يستخدم لأغراض الملاحة في السفن والطائرات المدنية والعسكرية.

المصدر: فيستي