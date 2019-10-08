العلماء الروس: لا أثر لغاز الميثان في المريخ

أعلن ألكسندر تروخيموفسكي الباحث في قسم فيزياء الكواكب بمعهد بحوث الفضاء، أنهم لم يجدوا أي أثر لغاز الميثان في الغلاف الجوي للمريخ، الذي اكتشفه المسبار "كيوريوسيتي" في يونيو الماضي.

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية كانت قد أعلنت في يونيو الماضي، أن المسبار "كيوريوسيتي" اكتشف في حفرة "غيل" كمية كبيرة من غاز الميثان (21 جزء في المليار)، وهذا قد يشير إلى وجود كائنات مجهرية تعيش على الكوكب.

وتعقيبا على إعلان "ناسا" صرح أوليغ كورابلوف، رئيس قسم فيزياء الكواكب بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، أن علماء المعهد سيحاولون اكتشاف هذا الغاز بواسطة المطياف الروسي ACS المثبت على جهاز TGO في بعثة ExoMars-2016.

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وقال في ندوة موسكو الدولية العاشرة الخاصة بدراسة المنظومة الشمسية، "قمنا بتحليل جميع البيانات التي حصلنا عليها من جهاز TGO ولم نكتشف أي أثر لغاز الميثان".

وكان كورابلوف قد صرح في شهر يونيو الماضي للوكالة بأنه منذ شهر أبريل 2018 لم تكشف البيانات المستلمة من المطياف ACS وحتى الآن أي أثر لغاز الميثان في الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وحينها أشار إلى أن الجهاز TGO سيتمكن من تسجيل ورصد غاز الميثان الذي اكتشفه المسبار "كيوريوسيتي" في حفرة "غيل"، نهاية عام 2019 ومطلع 2020.

المصدر: نوفوستي