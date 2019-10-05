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إثبات وجود حياة على قمر إنسيلادوس

الفضاء

إثبات وجود حياة على قمر إنسيلادوس
NASA / Cassini
القمر إنسيلادوس
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اكتشف علماء وكالة الفضاء الأمريكية المكونات البيولوجية الأساسية الضرورية لوجود الحياة في الماء الحار، المتدفق من باطن قمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل.

وحلل الباحثون التركيب الكيميائي لتيار ماء البحر والجليد الذي يتدفق بانتظام من الينابيع عبر الشقوق من تحت طبقة الجليد على القمر، كان العلماء قد حصلوا عليها بواسطة مسبار "كاسيني".

واكتشف علماء الكواكب وجود مواد ذائبة محتوية على ذرات النتروجين والأكسجين التي تلعب دورا رئيسيا في نشوء الأحماض الأمينية والبروتينات. حيث يمكن أن تدخل هذه المركبات في تفاعلات كيميائية تحت الماء، مكونة مواد بناء للكائنات الحية.

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ووفقا لرأي العلماء، يمكن أن تحدث في باطن القمر تفاعلات شبيهة بتلك التي تجري على الأرض، حيث يمتزج ماء البحر مع الصهارة وينتج ينابيع للماء الحار تصل درجة غليانها إلى 370 درجة مئوية. وتتحول المركبات العضوية في مثل هذه الظروف إلى أحماض أمينية، وتسمح المكونات المعدنية للكائنات الحية بالنمو والتكاثر دون مساعدة أشعة الشمس.

المصدر: لينتا. رو

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