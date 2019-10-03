"سويوز" في طريق العودة إلى الأرض وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي
ودع الرواد، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ والإماراتي هزاع المنصوري، زملاءهم في محطة الفضاء الدولية وانتقلوا إلى المركبة "سويوز إم إس-12" استعدادا للعودة إلى الأرض.
ومن المقرر أن تنفصل المركبة "سويوز إم إس-12" عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 10:37 من يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 (بتوقيت موسكو) وفي الساعة 13:06 تشتغل محركات كبح السرعة، وفي الساعة 14:00 تهبط على بعد 145 كيلومترا عن مدينة جيزكازغان في كازاخستان.
وخلال فترة بقاء المركبة "سويوز إم إس-12" ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية، التحمت بالمحطة الفضائية مركبات الشحن "بروغريس إم إس -11" و"بروغريس إم إس-12" و Cegnus NG-11و Konotouri-8وكذلك المركبات المأهولة، "سويوز إم إس -13" و"سويوز إم إس-15" وأيضا "سويوز إم إس-14" التي حملت الروبوت "فيودور" إلى المحطة الدولية وأعادته إلى الأرض.
المصدر: نوفوستي