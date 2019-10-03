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"سويوز" في طريق العودة إلى الأرض وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي

الفضاء

Roscosmos
التحام المركبة "سويوز إم إس-12" بالمحطة الفضائية الدولية
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ودع الرواد، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ والإماراتي هزاع المنصوري، زملاءهم في محطة الفضاء الدولية وانتقلوا إلى المركبة "سويوز إم إس-12" استعدادا للعودة إلى الأرض.

 ومن المقرر أن تنفصل المركبة "سويوز إم إس-12" عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 10:37 من يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 (بتوقيت موسكو) وفي الساعة 13:06 تشتغل محركات كبح السرعة، وفي الساعة 14:00 تهبط على بعد 145 كيلومترا عن مدينة جيزكازغان في كازاخستان.

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وخلال فترة بقاء المركبة "سويوز إم إس-12" ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية، التحمت بالمحطة الفضائية مركبات الشحن "بروغريس إم إس -11" و"بروغريس إم إس-12" و Cegnus NG-11و Konotouri-8وكذلك المركبات المأهولة، "سويوز إم إس -13" و"سويوز إم إس-15" وأيضا "سويوز إم إس-14" التي حملت الروبوت "فيودور" إلى المحطة الدولية وأعادته إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي

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