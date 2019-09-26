زحام في المحطة الفضائية الدولية.. 9 رواد

تحتضن المحطة الفضائية الدولية لأول مرة منذ عام 2015 تسعة رواد من جنسيات مختلفة على متنها.

بعد التحام المركبة الفضائية الروسية المأهولة "سويوز إم إس-15" بالمحطة الفضائية الدولية، ليلة أمس، انتقل اليها رواد الفضاء الثلاثة الذين تحملهم، ليرتفع عدد الرواد الذين على متنها إلى تسعة رواد.

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استقبل رواد الفضاء الذين يعملون على متن المحطة الفضائية الدولية وهم الروسيان أليكسي أوفشينين وألكساندر سكفورتسوف ، والأمريكيين كريستينا كوك ، ونيك هايغ وأندرو مورجان ، والإيطالي لوقا بارميتانو ضيوفهم الذين وصلوا على متن المركبة "سويوز إم إس-15" وهم الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مائير والإماراتي هزاع المنصوري، ليرتفع عدد الرواد على متن المحطة الدولية لأول مرة منذ عام 2015 إلى 9 رواد.

المصدر: نوفوستي