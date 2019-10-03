مسبار "جونو" الأمريكي يستعد للقفز فوق ظل المشتري

قام مسبار "جونو" بمناورة أولى تسمح له بتفادي الوقوع في ظل المشتري في الأشهر القادمة لعمله، الأمر الذي يمكّن بطارياته من تلقي كمية كافية من الحرارة والضوء.

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وقال مدير مشروع Juno ، سكوث بولتن: "إن تشغيل محركات المسبار يسمح لنا بالقفز فوق ظل المشتري كي لا يتجمد ويموت، ونتوقع أن يحقق المسبار بفضل ذلك المزيد من الاكتشافات المثيرة".

يذكر أن مسبار "جونو" أطلق في أغسطس عام 2011، ووصل مطلع يوليو 2016 المشتري سائرا بسرعة هائلة، ثم نجح في بلوغ المدار العملاق الغازي. لكن كل المحاولات للنزول إلى المدار الأدنى باءت بالفشل. لذلك اضطر المسبار إلى العمل في المدار العالي مقتربا كل شهرين من المشتري.

يذكر أن مسبار "جونو" تم تزويده ببطاريات شمسية ضخمة خلافا للمسابير الأخرى، التي أرسلت إلى المشتري وزحل، وزودت بمحرك صغير يعمل بالنظائر الإشعاعية.

ويتوقف العمل الفعّال لتلك البطاريات على نسبة السطوع وشدة الأشعة الكونية، وفي حال دخول الظل تنقطع تغذية البطارية، ما يمكن أن يؤدي إلى تعطل أجهزة المسبار.

المصدر: تاس