موسكو تحتفل بأسبوع الفضاء العالمي

تحتفل موسكو في الفترة ما بين 4 و10 أكتوبر المقبل بأسبوع الفضاء العالمي.

وجرت العادة أن تنطلق فعالياته يوم 4 أكتوبر في موسكو من متحف الفضاء وفرعه متحف الأكاديمي، سيرغي كوروليوف، الذي يعتبر أبا للفضاء السوفيتي والروسي ومصمما لمركبة "فوستوك" التي انطلق بها إلى الفضاء يوري غاغارين ومركبة "سويوز" المأهولة التي لا تزال تستخدم في روسيا لنقل رواد الفضاء الروس والأجانب إلى المحطة الفضائية الدولية.

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ويصادف 4 أكتوبر يوم إطلاق الاتحاد لأول قمر صناعي في العالم عام 1957.

وتقام يوم 2 أكتوبر قبالة متحف الفضاء فعالية الرصد الفلكي المجاني باستخدام التلسكوبات.

وفي الساعة 13.30 يوم 3 أكتوبر تتاح لكل من ارتاد متحف الفضاء فرصة لمشاهدة البث الحي لعملية هبوط مركبة "سويوز إم إس – 12" المأهولة مع الروسي، أليكسي أوفتشينين، والأمريكي، نيك هيغ، والإماراتي هزاع المنصوري على متنها. ويتوقع أن تهبط المركبة الساعة 13.59 يوم 3 أكتوبر بتوقيت موسكو في منطقة جزكازغان بجمهورية كازاخستان.

وتلقى في ختام مهرجان أسبوع الفضاء العالمي محاضرة "الكيمياء والفضاء" حيث يشرح 6 علماء روس شباب ما هي العلاقة بين الفضاء الكوني والكيمياء وعلم الوراثة للإنسان.

المصدر: رامبلر