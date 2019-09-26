نشرت قناة RT ووكالة أنباء الإمارات، الأربعاء 25 سبتمبر الجاري، فيديوهات تظهر وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية عقب التحام مركبة Soyuz MS-15 الروسية بالمحطة.

ويظهر في الفيديوهات استقبال الرواد الموجودين على متن المحطة لرائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري.

وأعرب المنصوري عن فرحته بالوصول إلى المحطة وقال أثناء مكالمة مع الأرض "كنت أتمنى أن يرى الجميع المناظر الجميلة التي أراها من المحطة.. أوجه تحياتي للإمارات وللوطن العربي بأكمله".

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ومن المفترض أن يمضي المنصوري 8 أيام على متن المحطة الفضائية الدولية، سيجري خلالها بعض التجارب العلمية، ليعود إلى الأرض كأول رائد إماراتي وعربي عمل على متن المحطة.

المصدر: وكالات