صورة مركبة Soyuz MS-15 من الفضاء تكشف عن "قصة جميلة"

اعتاد رواد المحطة الفضائية الدولية على التقاط صور توثق لحظات سير المركبات الفضائية باتجاههم، لكن صورة مركبة Soyuz MS-15 الروسية، كانت خاصة للغاية هذه المرة.

ونشرت رائدة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، كريستينا كوتش، تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، تتضمن صورة للمركبة الفضائية الروسية ورسالة خاصة للغاية.

What it looks like from @Space_Station when your best friend achieves her lifelong dream to go to space. Caught the second stage in progress! We can’t wait to welcome you onboard, crew of Soyuz 61! pic.twitter.com/Ws7tInY58P — Christina H Koch (@Astro_Christina) September 25, 2019

وتظهر الصورة مركبة الفضاء Soyuz MS-15 التي تقل ثلاثة رواد إلى المحطة الفضائية، وهم: الرائد الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، كجزء من البعثة الاستكشافية 61، والتي ستستغرق ثمانية أيام على متن المحطة الفضائية الدولية.

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وأصبحت الصورة أكثر خصوصية لأنها تمثل لحظة جميلة لصداقة كوتش ومائير، اللتين كانتا تتدربان معا، ومكنت هذه المهمة من لم شملهما مجددا على متن المحطة الفضائية الدولية التي ازدحمت الآن، بوجود 9 رواد فضاء بداخلها.

وكتبت كوتش في تغريدتها يوم 25 سبتمبر: "هكذا يبدو الأمر من محطة الفضاء الدولية، عندما تحقق أفضل صديقة لك حلم حياتها في الذهاب إلى الفضاء"، وأضافت: "رصدت تقدم المرحلة الثانية، متحمسون لاستقبالكم على متن المحطة، طاقم Soyuz 61".

وستبقى الرائدة الأمريكية مائير، والرائد الروسي سكريبوتشكا، على متن المحطة الفضائية حتى فبراير المقبل، فيما سيعود زميلهم الإماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض بعد أسبوع واحد.

المصدر: لايف ساينس