روسيا تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء

أكدت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس يعملون على تطوير نماذج جديدة من الصواريخ المخصصة للرحلات المأهولة وغير المأهولة إلى الفضاء.

وفي حديث صحفي قال المدير العام للمؤسسة دميتري روغوزين: يعمل الخبراء في البلاد على تطوير طرازين جديدين من الصواريخ هما Soyuz-5 وSoyuz-6 سيستخدمان إلى جانب صواريخ Soyuz-2.1a وSoyuz-2.1b في إطلاق المركبات والأقمار الصناعية إلى الفضاء بأقل كلفة ممكنة.

وأشار إلى أن الصواريخ الجديدة ستزود بمرحلتين فقط بدلا من 3 كما هو الحال في الصواريخ الروسية الحالية، ما سيجعل تصنيعها أقل تكلفة، وعملية إطلاقها أقل تعقيدا.

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وأوضح أن روسيا ستعتمد على منصة "غاغارين" في قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق واختبار الصواريخ الجديدة، ومن المفترض أن تستمر في الاعتماد على هذه المنصة حتى 2030.

وبالإضافة إلى صواريخ Soyuz الجديدة، تعمل روسيا حاليا على تطوير صاروخ فضائي فائق الثقل يحمل اسم "ينيسيي"، سيكون قادرا على نقل حمولات تزن أكثر من 100 طن إلى الفضاء، وبكلفة تقل 4 مرات عن كلفة إطلاق صواريخ "سبيس إكس" الأمريكية الثقيلة.

المصدر: "نوفوستي"