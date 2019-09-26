وكالة الإمارات للفضاء: سلطان النيادي سيكون التالي إلى المحطة الفضائية

أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أحمد بن عبدالله الفلاسي، أن المهندس سلطان النيادي سيكون المواطن الإماراتي التالي لزيارة المحطة الفضائية الدولية.

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وقال:" إننا نعتزم تطوير برنامجنا الفضائي وإرسال سلطان النيادي إلى المحطة الفضائية في المستقبل القريب. لكن ما يهمنا الآن هو العودة السالمة لرائدنا الذي انطلق أمس إلى المحطة الفضائية. ثم سنعمل على إرسال رواد فضاء أخرين إلى الفضاء".

من جانبه أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد شقت طريقها إلى الفضاء، ونتوقع أن تكون الرحلة الفضائية الإماراتية التالية أطول". ولم يستبعد روغوزين أن تتوفر في المستقبل لدى الإمارات وحدة مستقلة في المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن سلطان النيادي هو رائد الفضاء الاحتياطي لهزاع المنصوري، الذي انطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 25 سبتمبر على متن مركبة "سويوز إم إس -15" الروسية المأهولة، التي التحمت مساء اليوم نفسه بنجاح بالمحطة.

المصدر: تاس