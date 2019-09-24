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ظاهرة "ضوء البروج" تزين سماء الأرض بـ"هرم متوهج"

الفضاء

ظاهرة
Gettyimages.ru VW Pics / Contributor
ظاهرة "ضوء البروج" تزين سماء الأرض بـ"هرم متوهج"
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تشهد سماء الأرض عرضا مثيرا للدهشة خلال الأسبوع الجاري، يتمثل في ظهور "هرم ضوئي" يمتد في الأفق مع اقتراب شهر سبتمبر من النهاية.

وتعرف هذه الظاهرة باسم "ضوء البروج" والتي تُرى قبل الفجر مباشرة، إذا كانت الظروف ملائمة. كما اكتسبت هذه الظاهرة لقب "الفجر الكاذب"، حيث يغمر الضوء السماء قبل وقت طويل من بزوغ الشمس.

وبحسب موقع Accuweather، فإن" "ضوء البروج سيبدو شبيها بالهرم المتوهج في السماء في الساعات التي تسبق شروق الشمس"، وأضاف: "هرم الضوء هذا هو في الواقع ضوء الشمس المنعكس من قرص الغبار المنتشر عبر النظام الشمسي الداخلي".

وتعرف ظاهرة "ضوء البروج" بأنها توهج ضعيف نسبيا مثلث الشكل تقريبا يمكن مشاهدته في سماء الليل، وينتج عند تبدد أشعة الشمس بواسطة الغبار الموجود على فلك البروج (دائرة الكسوف) للنظام الشمسي.

ويمكن لعشاق الظواهر الفلكية والنجوم، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، رؤية "ضوء البروج" مرتين فقط في السنة، تكون إحداها في أواخر شهر فبراير، في المساء، والثانية في أواخر شهر سبتمبر، حيث تظهر قبل شروق الشمس.

وسيتواصل ظهور "ضوء البروج" طوال الأسبوع الجاري، إلى غاية 29 سبتمبر، وللحصول على أفضل عرض، سيكون عليك النهوض أبكر من المعتاد، أي قبل ساعة على الأقل من شروق الشمس.

المصدر: ذي صن

                        

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