ظاهرة "ضوء البروج" تزين سماء الأرض بـ"هرم متوهج"

تشهد سماء الأرض عرضا مثيرا للدهشة خلال الأسبوع الجاري، يتمثل في ظهور "هرم ضوئي" يمتد في الأفق مع اقتراب شهر سبتمبر من النهاية.

وتعرف هذه الظاهرة باسم "ضوء البروج" والتي تُرى قبل الفجر مباشرة، إذا كانت الظروف ملائمة. كما اكتسبت هذه الظاهرة لقب "الفجر الكاذب"، حيث يغمر الضوء السماء قبل وقت طويل من بزوغ الشمس.

The Zodiacal Light intersects the Milky Way! Typically seen as a white beam ~2h b4 sunrise near the #equinox. As earth's axis aligns itself with the elliptic plane, forward-scattering of light on dust increases. You literally see the reflection of billions of microscopic worlds! pic.twitter.com/wbltvpJORP — Michael Charnick (@charnick_wx) September 23, 2019

وبحسب موقع Accuweather، فإن" "ضوء البروج سيبدو شبيها بالهرم المتوهج في السماء في الساعات التي تسبق شروق الشمس"، وأضاف: "هرم الضوء هذا هو في الواقع ضوء الشمس المنعكس من قرص الغبار المنتشر عبر النظام الشمسي الداخلي".

وتعرف ظاهرة "ضوء البروج" بأنها توهج ضعيف نسبيا مثلث الشكل تقريبا يمكن مشاهدته في سماء الليل، وينتج عند تبدد أشعة الشمس بواسطة الغبار الموجود على فلك البروج (دائرة الكسوف) للنظام الشمسي.

The mysterious beauty of the zodiacal light https://t.co/cUP15BbdGmpic.twitter.com/TRskB9TKu1 — Con Stoitsis (@vivstoitsis) September 17, 2019

ويمكن لعشاق الظواهر الفلكية والنجوم، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، رؤية "ضوء البروج" مرتين فقط في السنة، تكون إحداها في أواخر شهر فبراير، في المساء، والثانية في أواخر شهر سبتمبر، حيث تظهر قبل شروق الشمس.

وسيتواصل ظهور "ضوء البروج" طوال الأسبوع الجاري، إلى غاية 29 سبتمبر، وللحصول على أفضل عرض، سيكون عليك النهوض أبكر من المعتاد، أي قبل ساعة على الأقل من شروق الشمس.

المصدر: ذي صن