طلاب جامعة روسية يختبرون قمرين صناعيين

يخطط طلاب جامعة باومن الروسية للعلوم التكنولوجية لاختبار القمرين الصناعيين الصغيرين "ياريلو" شراع الشمس و"سنيجينكا" في طبقة الستراتوسفير بالغلاف الجوي للأرض.

تفيد وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن أناتولي شابوفالوف الموظف في مركز الفضاء بجامعة باومن، وأعلن في يوليو الماضي أن الجامعة بالتعاون مع معهد ليبيديف للفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية تخطط لإطلاق قمرين صناعيين صغيرين "ياريلو" لدراسة الشمس، ولتغيير مدارها ستستخدم أشرعة شمسية، مشيرا إلى أنه خلال الرحلة ستختبر وحدة "أودوفانتشك" الشراعية، كما ستجري عملية تجميع قمرين مقاسهما 1.ذ5U CubeSat باستخدام تقنية الشراع الشمسي الدوراني بريشتين.

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وأضاف، بعد انتهاء الاختبارات سوف يتم إخراج القمرين من المدار باستخدام الشراع الشمسي.

كما يخطط طلاب جامعة باومن الاستمرار في اختبارات القمر "سنيجينكا" في طبقة الستراتوسفير بهدف اختبار المكونات الإلكترونية والأجهزة الأخرى من أجل استخدامها في الأقمار الصناعية الصغيرة العائدة للجامعة.

ويذكر أن القمر "سنيجينكا-1" كان قد أطلق في يوليو عام 2018 إلى ارتفاع 30 كيلومترا بواسطة منطاد الطقس إلى طبقة الستراتوسفير. أما الإطلاق المقبل فسيتم باستخدام منطاد اعتيادي.

المصدر: نوفوستي