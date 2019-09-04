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جامعتان روسيتان بصدد إطلاق قمرين صناعيين لدراسة الشمس

الفضاء

جامعتان روسيتان بصدد إطلاق قمرين صناعيين لدراسة الشمس
Sputnik Denis Abramov
صورة أرشيفية
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قام العلماء والطلاب في جامعتي "باومان" و"ليبيديف" الروسيتين للفيزياء والتكنولوجيا بتصميم قمرين صناعيين متناهيي الصغر (أقمار النانو الصناعية).

وذلك في إطار مشروع "ياريلو" الخاص بدراسة الشمس.

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وقال ناطق باسم مركز الشباب الفضائي التابع لجامعة "باومان" التكنولوجية بموسكو إن فريق العلماء والطلاب يعتزم أن يطلق عام 2020 بصاروخ واحد قمرين صناعيين صغيرين إلى المدار المتزامن مع الشمس الذي يبعد عن الأرض 600 كيلومتر حيث سيتم الفصل بينهما بواسطة "الشراع الشمسي".

وأوضح أن الغاية من إطلاق قمري النانو الصناعيين هي تسجيل نشاط الشمس في مجال الترددات السينية وكذلك دراسة حالة البيئة الفضائية بين كواكب المنظومة الشمسية، مع العلم أن المعلومات بهذا الشأن سيرسلها القمران الصناعيان إلى مركز الإدارة الواقع في جامعة "باومان" التكنولوجية 3 أو 4 مرات كل يوم.

المصدر: تاس

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