 
مباشر

الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء

الفضاء

الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء
Globallookpress Guo Wenbin/Xinhua
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfsb

أعلنت المؤسسة الصينية للعلوم وتكنولوجيا الفضاء بأنه تم بنجاح إطلاق قمرين صناعيين من طراز "بيداو-3" ليصبح القمران 47 و48 ضمن مجموعة أقمار منظومة الملاحة الصينية "بيداو"

وتمت عملية الإطلاق في الساعة 5.10 بالتوقيت المحلي (الساعة 00.10 بتوقيت موسكو) من مطار سيشان الفضائي، وبعد وصول القمرين إلى المدار الفضائي المقرر واختبارهما سيصبحان جزءا من منظومة الملاحة ومهمتهما زيادة دقتها.

إقرأ المزيد
الصين تطلق القمر الصناعي الـ46 التابع لمنظومتها الملاحية
الصين تطلق القمر الصناعي الـ46 التابع لمنظومتها الملاحية

وكانت الصين قد أنهت عام 2018 بنجاح إنشاء القاعدة الأساسية لشبكة منظومة الملاحة "بيداو-3". كما تخطط الصين لبقاء منظومة "بيداو -2 " سارية إلى جانب "بيداو-3" لغاية شهر أكتوبر عام 2020، وفيما بعد تبقى "بيداو-3" تعمل لوحدها.

وتنافس منظومة "بيداو" الصينية للملاحة منظومتي GPS الأمريكية و"غلوناس" الروسية، وسوف تقوم بتقديم الخدمات في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهرجان أكتوبر.. الآلاف يشاهدون عروض الأزياء التقليدية بألمانيا