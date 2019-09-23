الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء

أعلنت المؤسسة الصينية للعلوم وتكنولوجيا الفضاء بأنه تم بنجاح إطلاق قمرين صناعيين من طراز "بيداو-3" ليصبح القمران 47 و48 ضمن مجموعة أقمار منظومة الملاحة الصينية "بيداو"

وتمت عملية الإطلاق في الساعة 5.10 بالتوقيت المحلي (الساعة 00.10 بتوقيت موسكو) من مطار سيشان الفضائي، وبعد وصول القمرين إلى المدار الفضائي المقرر واختبارهما سيصبحان جزءا من منظومة الملاحة ومهمتهما زيادة دقتها.

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وكانت الصين قد أنهت عام 2018 بنجاح إنشاء القاعدة الأساسية لشبكة منظومة الملاحة "بيداو-3". كما تخطط الصين لبقاء منظومة "بيداو -2 " سارية إلى جانب "بيداو-3" لغاية شهر أكتوبر عام 2020، وفيما بعد تبقى "بيداو-3" تعمل لوحدها.

وتنافس منظومة "بيداو" الصينية للملاحة منظومتي GPS الأمريكية و"غلوناس" الروسية، وسوف تقوم بتقديم الخدمات في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي