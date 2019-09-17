صورة لا تصدق لـ "كسوف شمسي" على العملاق الغازي

تظهر صورة مدهشة الظل الأسود الغريب المنعكس على سطح كوكب المشتري من قبل قمره "آيو" (Io) ، بينما يمر الأخير بين العملاق الغازي والشمس.

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ونشر مهندس البرمجيات التابع لوكالة "ناسا"، كيفن غيل، المشهد الذي تمت معالجته لصورة ظلية لقمر "آيو" على سطح الكوكب العملاق، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وتكشف الصورة عن شكل شبيه بكسوف شمسي حدث على العملاق الغازي، إذا ما نظر إليه من مدار حول كوكب المشتري.

وبدا الظل الذي ألقاه "آيو" على كوكب المشتري واضحا للغاية بشكل أكبر من ذلك الظل الذي يتركه القمر على الأرض أثناء كسوف الشمس، والسبب وراء ذلك، كما يقول العلماء، له علاقة بالمسافة بين كوكب المشتري والشمس.

وأوضح مصور المريخ دوغ إليسون على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "تكون الشمس أصغر بكثير مما هي عليه في كوكبنا، عندما نراها من كوكب المشتري، وبالتالي تكون ظلالها أكثر حدة".

Jupiter's North Equatorial Belt and the Shadow of Io, @NASAJuno Perijove 22 - https://t.co/xrLr9x45kspic.twitter.com/W1ABDQtpVB — Kevin M. Gill (@kevinmgill) September 16, 2019

وأضافت عالمة الفيزياء الفلكية، كاتي ماك، من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية: "إن آيو كبير جدا، وهو قريب إلى المشتري، لدرجة أنه يحجب الشمس (يبدو أكبر بمقدار 4 أضعاف من الشمس عند رؤيته من كوكب المشتري)".

وحصل العلماء على الصورة المذهلة لـ"الكسوف الشمسي" على المشتري باستخدام بيانات مركبة "جونو" الفضائية، التي تدرس كوكب المشتري وتدور حوله منذ 5 يوليو 2016.

وتخطط "ناسا" لمواصلة دراسة كوكب المشتري من المدار إلى غاية يوليو 2021، حيث سيتم حينها توجيه المركبة نحو الغلاف الجوي للعملاق الغازي لإنهاء مهمتها بالتفكك هناك.

المصدر: ديلي ميل