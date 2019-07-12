مركبة "ناسا" ترصد "دوامة شديدة الظلام" على أكبر كواكب المجموعة الشمسية

يقع كوكب المشتري على بعد أكثر من 587 مليون كلم عن الأرض، لكن بفضل مركبة الفضاء "جونو" التابعة لوكالة "ناسا"، يمكننا القاء نظرة على سطحه بشكل منتظم.

وتُظهر أحدث صورة التقطتها مركبة "جونو" دوامة "شديدة الظلام" تحوم حول سطح كوكب المشتري.

Beautiful abyss: I captured this view of a dark-centered vortex on May 29, as I performed my 20th science flyby of #Jupiter. See details at https://t.co/FlnWfX0nXepic.twitter.com/x2Kw8o7gKb — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) June 6, 2019

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والتقطت الصورة عند الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش يوم 29 مايو، خلال رحلة مركبة "جونو" العشرين حول أضخم كواكب المجموعة الشمسية.

وفي ذلك الوقت كانت مركبة "جونو" على بعد نحو 14800 كلم من قمم سحب كوكب المشتري، وعلى مستوى خط العرض بنحو 52 درجة شمالا.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية: "التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا هذا المشهد لمنطقة ضمن التيار النفاث جوفيان، وتظهر دوامة لها مركز شديد الظلمة".

بدأت مركبة "جونو" بالدوران حول المشتري منذ عام 2016، وكان هدفها الأساسي هو الكشف عن قصة تكوّن وتطور كوكب المشتري.

المصدر" ميرور