صورة تفتن البصر لغيوم العملاق الغازي الفريدة

قدمت مركبة "جونو" التابعة لوكالة "ناسا" منذ ما يقارب ثلاث سنوات، آلاف الصور لغيوم العملاق الغازي المليئة بالغموض.

وتفتن هذه الغيوم المعقدة المراقبين وهواة الفضاء والعلماء كلما نظروا إليها في الصور المرسلة من الفضاء، ما دفع مهندس البرمجيات في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا"، كيفن جيل، إلى ابتكار صورة جميلة لكوكب المشتري، مكونة من أربع صور التقطتها الكاميرا المثبتة على متن مركبة "جونو".

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والتقطت الصور على ارتفاعات تتراوح بين 8600 و18600 كلم فوق قمم السحب للعملاق الغازي، المشتري، في 29 مايو من العام الجاري.

وتنشر "ناسا" جميع الصور الخام التي ترسلها مركبتها الفضائية على موقعها عبر الإنترنت، وتدعو الناس لمعالجتها وإنشاء مجموعة واسعة من الصور الجميلة.

وهذه الصورة ليست الأولى التي يبتدعها كيفن من مجموعة صور كاميرا JunoCam، على صفحة flickr، حيث يوجد العديد من الصور الرائعة الأخرى، ليس فقط لكوكب المشتري ولكن لجميع أنواع الأجسام الفضائية.

المصدر: ساينس ألرت