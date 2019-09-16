صورة مذهلة تكشف كويكبا "وحشيا" مرّ قرب الأرض يوم أمس

مرّ كويكب وُصف بـ"الوحش"، يكاد يكون بحجم أطول مبنى في العالم (برج خليفة في دبي)، قرب الأرض في الساعات الأولى من صباح الأحد 15 سبتمبر.

وتحرك كويكب 2000 QW7، المعروف أيضا باسم 467317، بسرعة 14400 ميل/ساعة تقريبا.

Incredible photo reveals moment a huge asteroid skimmed past Earth yesterday https://t.co/e5u5Rskrb3pic.twitter.com/D3Qytg3vlB — Mirror Tech (@MirrorTech) September 16, 2019

إقرأ المزيد

ولحسن الحظ، تجاوز نطاق الأرض على مسافة 3.3 مليون ميل. وعلى الرغم من تصنيف هذه المسافة بـ"القريبة" وفقا لوكالة "ناسا"، تمكّن علماء الفلك من التقاط صور مفصلة بشكل لا يصدق للكويكب أثناء العبور الأخير.

وقام موقع علم الفلك Slooh ببث الحدث مباشرة، باستخدام تلسكوب النظام الشمسي التابع لوكالة "ناسا" في جزر الكناري.

وقال بول كوكس، وهو عالم فلك يعمل مع Slooh: "قد لا يبدو ذلك مثيرا للإعجاب بالنسبة لك إذا لم تكن ملما بعلم الفلك، ولكن النقطة البيضاء فوق الوسط هي بحجم مركز One World Trade في نيويورك".

وأضاف السيد كوكس: "إذا كان جسم بهذا الحجم سيؤثر على الأرض، فإنه قد يمحو مدينة ويسبب دمارا إقليما. ومع ذلك، تماما مثل الديناصورات، لسنا مستعدين لمثل هذا الحدث".

المصدر: ميرور