"ناسا" تغير خطة الخروج إلى الفضاء المكشوف

أعلن مصدر في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن رواد الفضاء الأمريكيين سيخرجون خمس مرات إلى الفضاء المكشوف خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بدلا من 2-3 مرات كما كان مقررا.

وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليا تحديد مواعيد خروج الرواد إلى الفضاء المكشوف خلال الفترة من نهاية شهر سبتمبر لغاية منتصف أكتوبر، من أجل تغيير البطاريات القديمة في منظومة إمدادات الطاقة الكهربائية للقطاع الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية بأخرى جديدة التي ستصل على متن مركبة الشحن اليابانية

HTV-8 خلال سبتمبر الجاري.

إقرأ المزيد

كان الجدول الزمني السابق ينص على تنفيذ جزء من هذه العملية خلال خروج الرواد إلى الفضاء المكشوف 2-3 مرات في سبتمبر، والجزء المتبقي في شهر يناير 2020 . ولكن تقرر تنفيذ هذه العملية بكاملها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019.

ووفقا لموقع "ناسا" أول خروج سيكون يوم 27 سبتمبر والثاني في الأول من أكتوبر.

المصدر: نوفوستي