"ناسا" تؤجل خروج روادها إلى الفضاء المكشوف

قررت وكالة الفضاء الأمريكية تأجيل خروج رائدي الفضاء نيك هيغ وأندرو مورغان إلى الفضاء المكشوف المقرر يوم 19 أغسطس الجاري إلى 21 منه.

ويشير موقع "ناسا" إلى أن خروج نيك هيغ وأندرو مورغان إلى الفضاء المكشوف، مكرس لتحضير الميناء الثاني لاستقبال المركبات الفضائية الأمريكية المأهولة، سيبدأ يوم 21 أغسطس الجاري في الساعة 15.0 (بتوقيت موسكو) ويستمر 6.30 ساعة.

وكان مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي قد أعلن في شهر يونيو الماضي، أنه وفقا للبرنامج الأمريكي سيخرج الرواد إلى الفضاء المكشوف ثلاث مرات في شهر سبتمبر لتغيير بطاريات القطاع الأمريكي، وفي نهاية السنة سيخرجون خمس مرات لتنفيذ أعمال صيانة منظومة تبريد جهاز البحث عن المادة المضادة AMS-02 .

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أما رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف فقد أعلن في شهر يوليو، أن الهدف من الخروج إلى الفضاء المكشوف برفقة زميله أوليغ سكريبوتشكو المقرر يوم 20 نوفمبر المقبل، سيكون لتنفيذ أعمال الصيانة منظم حرارة وحدة "زاريا" الروسية.

المصدر: نوفوستي