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روبوت "فيودور" قد يعرض في المتحف

الفضاء

روبوت
Sergey Mamontov
روبوت "فيودور" بعد عودته من الفضاء
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أعلن ناطق باسم شركة "تقنيات أندرويد" المصنعة لروبوت "فيودور" أن الروبوت يمكن أن يتحول إلى معروضة في المتحف للترويج لأفكار الروبوتات الفضائية.

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أما المدير التنفيذي للشركة، يفغيني دودوروف، فقال إن مصير "فيودور" سيقرر بعد انتهاء اختباراته في شركة "إينيرغيا" الروسية التي تم نقله إليها الثلاثاء 10 سبتمبر.

وأشار، دودوريف، إلى أن"فيودور" لن يستطيع القيام برحلات فضائية أخرى، لكن يمكن عرضه في متحف، أو يؤدي دور نموذج لتدريب رواد الفضاء على تكنولوجيا التحكم في الروبوتات على هيئة الإنسان. وأضاف أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية هي التي امتلكت حقوق استخدام الروبوت ويمكنها توظيفه كما تشاء.

يذكر أن روبوت "فيودور" أطلق في 22 أغسطس على متن مركبة "سويوز إم إس – 14" غير المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية وعاد في 7 سبتمبر إلى الأرض محملا بنجاح التجارب.

المصدر: تاس

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