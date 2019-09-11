روسيا أجلت إطلاق قمر صناعي بالفئران والذباب

تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأحيائي الروسي الثاني من طراز "بيون – إم" من عام 2022 إلى عام 2023.

أفادت بذلك مؤسسة "روس كوسموس" الروسية الفضائية عن طريق نشر تقرير على موقع المبيعات الحكومية.

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وجاء في التقرير أن موعد انتهاء التجارب العلمية وتحقيق برنامج البحوث الفضائية بواسطة القمر الصناعي "بيون إم" الثاني يؤجل من 31 أكتوبر عام 1922 إلى 31 أكتوبر عام 2023.

وأوضح مصدر في الصناعة الفضائية الروسية أن القمر الصناعي الأحيائي قد يطلق في أبريل عام 2023 إلى مدار الأرض حيث سيمكث لمدة شهر على ارتفاع 800 كيلومتر بغية دراسة تأثير البيئة الفضائية على الكائنات الحية، وبصورة خاصة على 75 فأرا ومجموعة من الذباب والنباتات والجراثيم. ويتوقع أن تشارك في المشروع كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

يذكر أن القمر الصناعي الأحيائي الأول أطلق إلى مدار الأرض في أبريل عام 2013 واستمرت الرحلة الفضائية آنذاك لمدة شهر واحد حيث مات قسم من الحيوانات نتيجة تعطل الأجهزة.

المصدر: نوفوستي