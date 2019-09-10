الصين تختبر محركا فضائيا جيبيا

ابتكر المهندسون الصينيون محركا أيونيا جيبيا من شأنه إطالة عمر الأقمار الصناعية الصغيرة والحيلولة دون تحويلها إلى نفايات فضائية خطيرة.

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وقالت صحيفة " China Daily " الصينية أن اختبار المحرك في مدار الأرض قد انتهى، مضيفة أن معهد بكين لدى المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات الجوية هو الذي قام بتصميم المحرك، وتم إطلاقه العام الجاري إلى مدار الأرض، واختباره هناك بمساعدة قمر صناعي صيني صغير.

يذكر أن المحرك الأيوني هو محرك كهربائي تخلق قوة الدفع النفاثة فيه بفضل اندفاع مادة مؤينة تتسارع داخل الحقل الكهربائي. وتعمل المحركات من هذا النوع بمعادن سائلة مثل الزئبق والسيزيوم والهنديوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحرك الجديد يزن 300 غرام فقط، ولا تتوفر فيه خزانات وقود كيميائي سام ولا مضخات. مع ذلك فإنه قادر على جعل الأقمار الصناعية الصغيرة قابلة للمناورات الفعالة في مدار الأرض.

المصدر: تاس