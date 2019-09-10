 
مباشر
عاجل
مستشار الرئيس الإيراني: إقالة بولتون هزيمة لاستراتيجية الحد الأقصى للضغوط على إيران

الصين تختبر محركا فضائيا جيبيا

الفضاء

الصين تختبر محركا فضائيا جيبيا
Twitter.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdrn

ابتكر المهندسون الصينيون محركا أيونيا جيبيا من شأنه إطالة عمر الأقمار الصناعية الصغيرة والحيلولة دون تحويلها إلى نفايات فضائية خطيرة.

إقرأ المزيد
صحيفة: اليابان تخطط لإطلاق أجهزة فضائية لتدمير الأقمار المعادية
صحيفة: اليابان تخطط لإطلاق أجهزة فضائية لتدمير الأقمار المعادية

وقالت صحيفة " China Daily " الصينية أن اختبار المحرك في مدار الأرض قد انتهى، مضيفة أن معهد بكين لدى المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات الجوية هو الذي قام بتصميم المحرك، وتم إطلاقه العام الجاري إلى مدار الأرض، واختباره هناك بمساعدة  قمر صناعي صيني صغير.

يذكر أن المحرك الأيوني هو محرك كهربائي تخلق قوة الدفع النفاثة فيه بفضل اندفاع مادة مؤينة تتسارع داخل الحقل الكهربائي. وتعمل المحركات من هذا النوع بمعادن سائلة مثل الزئبق والسيزيوم والهنديوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحرك الجديد يزن 300 غرام فقط، ولا تتوفر فيه خزانات وقود كيميائي سام ولا مضخات. مع ذلك فإنه قادر على جعل الأقمار الصناعية الصغيرة قابلة للمناورات الفعالة في مدار الأرض.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"أميرة البحر" الصينية تحترف التصوير تحت الماء