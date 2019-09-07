ازدحام في المحطة الفضائية الدولية

لم تعد مساحة المحطة الفضائية الدولية تتسع لاستقبال رواد الفضاء والشحنات المتنوعة التي ترسلها الأرض، وأصبحت مكتظة جدا بعد وصول البضائع والمواد الغذائية والمعدات الأخرى إليها.

ويقول رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف في حديث لمركز إدارة الرحلات الفضائية، إن حجم البضائع المرسلة إلى المحطة الفضائية الدولية لا يأخذ بالاعتبار حجم الأماكن المخصصة لحفظها. فمثلا طلب الخبراء وضع بعض السلع خلف لوحة إحدى الوحدات، ولكن لا يوجد هناك فراغ يكفي لوضعها.

ويضيف رائد الفضاء، "الكل تعود على وضع البضائع خلف اللوحة 449، ولكن هذا المكان ليس مطاطيا، ولا يمكن أن يتسع للبلوكات المرسلة، لذلك يتطلب الأمر البحث عن مكان آخر لوضعها".

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ويذكر أن على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا الروسيان ألكسندر سكفورتسوف وأليكسي أوفتشينين، ومن الولايات المتحدة نيك هيغ وكريستين كوك وأندرو مورغان والإيطالي لوقا بارميتانو.

المصدر: لينتا. رو