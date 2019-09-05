روسيا تنتج أقوى المحركات الفضائية في العالم

بدأت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إنتاج أقوى محرك فضائي يعمل بالوقود السائل في العالم، وهو محرك "إر دي – 171 إم بي".

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وأفاد مدير عام شركة "إينيرغوماش" المصنعة للمحركات، كونها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية، بأن الاختبارات النارية للمحرك الجديد ستجري نهاية العام الجاري. أما عام 2022 فسيجري اختبار المحرك في صاروخ "سويوز- 5" الفضائي الواعد الذي سيطلق إلى الفضاء.

يذكر أن تصميم صاروخ "سويوز - 5" المتوسط (إيرتيش) بدأ عام 2016 ليحل محل صاروخ "زينيت" الذي تنتجه أوكرانيا. ويتوقع أن تستخدم المرحلة الأولى للصاروخ محرك "إر دي – 171 إم بي" العامل بالوقود السائل.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت في يوليو عام 2018 مع شركة "إينيرغيا" الفضائية اتفاقية تصنيع واختبار صاروخ "سويوز – 5".

ومن المزمع إطلاق 4 صواريخ من طراز "سويوز – 5" أعوام 2022 – 2025 من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية. كما يخطط لأن يطلق صاروخ "سويوز – 5" عام 2023 مركبة "فيديراتسيا" الروسية المأهولة.

المصدر: تاس