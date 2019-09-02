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شاهد.. الروبوت "فيودور" يهنئ الطلبة الروس بيوم المعرفة

الفضاء

شاهد.. الروبوت
Pravda.ru
روبوت "فيدور" في المحطة الفضائية
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هنأ الربوت "فيودور" الذي لا يزال يعمل في المحطة الفضائية الدولية ضمن طاقمها كل الطلبة الروس بيوم المعرفة 1 سبتمبر وبدء العام الدراسي الجديد.

وأعاد إلى الأذهان في صفحته على "تويتر" أن العلم يسمح بغزو الفضاء. وقال الروبوت:" باسم كل أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية  أهنئكم بيوم المعرفة. إن التعليم يساعدكم في بلوغ أي هدف حتى هدف غزو الفضاء".

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وحسب "فيودور" فإن كل أحد لديه فرصة بعد بدء العام الدراسي الجديد ليبدي موهبته ويجد له أصدقاء يساعدونه في فتح آفاق جديدة في مسيرته المهنية اللاحقة.

ونشر الروبوت مقطع فيديو بتهانيه في صفحته على "تويتر".

يذكر أن الروبوت "فيودور" أطلق إلى المحطة الفضائية الدولية  يوم 22 أغسطس على متن مركبة "سويوز إم إس – 14 ". وبدأت أولى التجارب معه في 30 أغسطس الماضي. وكان رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، أول من تعامل معه في الفضاء.

المصدر: تاس

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