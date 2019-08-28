"سبيس إكس" تختبر بنجاح جهاز "ستارهوبر" (فيديو)

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاح الاختبار الثاني لجهاز "ستارهوبر" الذي هو نموذج المركبة الفضائية "ستارشيب" المستقبلية.

وتفيد الشركة، أن "ستارهوبر" ارتفع عموديا إلى الأعلى وبعد تحليق لفترة قصيرة هبط عموديا بهدوء على مقربة من المكان الذي انطلق منه. جرت الاختبارات في منطقة بوكا-تشيكا بولاية تكساس. استمرت هذه التجربة من بدايتها إلى نهايتها بحدود دقيقة واحدة، ولكن الشركة لم تعلن مقدار الارتفاع.

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كانت "سبيس إكس" تنوي اختبار "ستارهوبر" إلى ارتفاع 200 متر. ولكن الوكالة الوطنية للطيران المدني سمحت إلى 150 مترا. وكان "ستارهوبر" (القافز الكوكبي) قد ارتفع في الاختبار الأول إلى 20 مترا. وقد أعلن المسؤول عن هذه الاختبارات، أن الاختبار الثاني هو الأخير في هذه المرحلة من تصميم مركبة المستقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية المكوكية "ستارشيب" مخصصة للقيام برحلات فضائية إلى المريخ والكواكب الأخرى، وسوف تكون بمثابة المرحلة الثانية لصواريخ النقل "فالكون" الثقيلة Big Falcon Rocket التي تصنعها شركة "سبيس إكس".

المصدر: نوفوستي