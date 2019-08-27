"ناسا" تفعّل ساعة الفضاء العميق الذرية

حققت المهام المستقبلية إلى المريخ خطوة كبيرة إلى الأمام بفضل الساعة الذرية الجديدة، التي قامت "ناسا" بتنشيطها هذا الأسبوع.

وأُطلقت الساعة إلى مدار الأرض في شهر يونيو، وجرى تنشيطها في 23 أغسطس.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، تعد الساعة خطوة هامة نحو تمكين المركبة الفضائية من التنقل عبر الفضاء السحيق ذاتيا، بدلا من اعتمادها على توجيهات من الأرض.

😄= our faces when we turned on our ultra-precise mercury-ion atomic clock to help develop self-flying spacecraft and improve deep space travel



Read more about the Deep Space Atomic Clock: https://t.co/gQ3Ptbc2LC

Download the free mission posters: https://t.co/2lb1lFC5Mnpic.twitter.com/ftTo741Wm2 — NASA JPL (@NASAJPL) August 26, 2019

وتتميز الساعة بحاجز زمني موثوق، وهي صغيرة بما يكفي لتجربتها على مركبة فضائية.

General Atomics Electromagnetic Systems/NASA

وتُستخدم الساعات الذرية لقياس المسافة بين الأجسام، عن طريق تحديد كم من الوقت تستغرقه إشارة معينة، من نقطة إلى أخرى. وبالنسبة للبعثات في الفضاء العميق، يجب أن تكون الساعات الذرية دقيقة للغاية، حيث أن الخطأ في ثانية واحدة، يمكن أن يعني الفرق بين الهبوط على سطح المريخ أو فقدان المركبة، وفقا لوكالة "ناسا".

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وخلال الاختبارات على الأرض، تبين أن الساعة الذرية للفضاء العميق تفقد ثانية واحدة كل 10 ملايين سنة. والآن، ستختبر "ناسا" ما إذا كان هذا صحيحا في الفضاء.

وقال تود غلي، الباحث الرئيس في المشروع: "إن الهدف من التجربة الفضائية هو وضع ساعة الفضاء العميق الذرية في سياق مركبة فضائية قيد التشغيل- مع استكمال الأمور التي تؤثر على استقرار ودقة الساعة".

وخلال الأشهر القليلة المقبلة، ستقيس "ناسا" مدى جودة الوقت الذي تبقيه الساعة حتى النانو ثانية.

المصدر: ميرور