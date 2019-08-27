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"روس كوسموس" بدأت الاستعدادات لرحلة القمر

الفضاء

Globallookpress
"روس كوسموس" تبدأ بالتحضير لرحلة القمر
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" على موقعها الرسمي، عن مناقصة مشروع بشأن إجراء الدراسات الضرورية اللازمة للقيام برحلة مأهولة إلى القمر.

وتوضح "روس كوسموس" هذا المشروع، بالقول إن"الدراسات التطبيقية بشأن القضايا الاشكالية المتعلقة بتحقيق رحلات مأهولة إلى القمر، وإنشاء العناصر والتقنيات الأساسية بما فيها دعم الحياة والتعليمات الطبية – البيولوجية اللازمة لضمان سلامة تواجد وعمل رواد الفضاء في مدار القمر وعلى سطحه".

تقدر التكلفة الأولية لهذا المشروع بـ 373.4 مليون روبل.

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على الجهة التي سيتم التعاقد معها، تحليل التكنولوجيات الجديدة التي ستستخدم في منظومة دعم الحياة في ظروف القمر، واقتراح خيارات استخدام الروبوتات وطريقة تعاونهم مع رواد الفضاء، ودراسة طرق إعادة تأهيل رواد الفضاء بعد رحلتهم إلى القمر، وتحديد متطلبات تكنولوجيا الفضاء، واقتراح خيارات تزويد القاعدة القمرية بالطاقة وطرق استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد على سطح القمر. إضافة لهذا، يجب على الفائز بهذه المناقصة وضع برنامج لدراسة واستكشاف القمر لمصلحة روسيا.

وقد أطلق على أولى رحلات القمر اسم "هجمة" (انطلاقة) والمرحلة الثانية "المخفر" والثالثة "القاعدة".

وقد أعلن دميتري روغوزين رئيس مؤسسة "روس كوسموس"  أن أول رحلة لرواد الفضاء الروس إلى القمر ستكون في عام 2030 .

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المصدر: نوفوستي

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