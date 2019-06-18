روسيا تكشف في معرض "لو بورجي" عن برنامجها القمري

كشف معهد "تسني ماش" الروسي التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الحكومية في معرض "لو بورجي" الدولي للطيران عن برنامجه القمري للبحوث العلمية.

وأشار المعهد إلى أن رواد الفضاء الروس سيهبطون عام 2030 لأول مرة على سطح القمر حيث سيجرون بحوثا علمية تطبيقية. وذلك بالتعاون مع الروبوتات والروفرات الأوتوماتيكية.

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ومن المخطط له أن ترسل روسيا بعد ذلك إلى القمر بعثات مأهولة منتظمة إلى أن تنشر هناك في الفترة ما بين عام 2032 وعام 2035 قاعدة قمرية دائمة.

وستنشأ في الفترة نفسها على سطح القمر، حسب المعهد، أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية ووحدات الطاقة الكهربائية والأجهزة والمعدات الأوتوماتيكية.

أما رواد الفضاء الروس فسيجرون اعتمادا عليها على سطح القمر تجارب علمية مختلفة. و يتوقع أن تنقل إلى القمر حفارات وغيرها من معدات الإنشاء لتنفيذ العملية الواسعة النطاق على سطح القمر.

يذكر أن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، اقترح على زملائه الصينيين التعاون في مجال استشعار الأرض عن بعد، وإنشاء القاعدة القمرية، وذلك على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي عقد في 6 – 8 يونيو الجاري.

المصدر: تاس