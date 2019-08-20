قمر صناعي صيني يواجه مشاكل في مدار الأرض

أفادت وكالة "شنخوا" الصينية بأن القمر الصناعي الصيني للاتصال ZX-1 الذي نقله بنجاح صاروخ "تشانغتشنغ-3 " الصيني المطور إلى المدار الثابت يعاني من بعض المشاكل.

وأوضحت الوكالة أن انقطاعات في عمل القمر الصناعي لها علاقة بمشاكل واجهتها البطاريات الشمسية لدى فتحها. ويعمل الخبراء الصينيون حاليا على إعادة البطاريات الشمسية إلى وضعها الطبيعي.

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وكانت بوابة "تشونغهوا" الصينية قد أعلنت الاثنين 19 أغسطس أن القمر الصناعي للاتصال أطلق بنجاح الساعة 20.03 يوم 18 أغسطس بالتوقيت المحلي من قاعدة "شيتشانغ" في مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب البلاد.

يذكر أن القمر الصناعي ChinaSat-18 (ZX-18) للاتصال تم تصميمه في الأكاديمية الصينية للتكنولوجيات الفضائية. ويتوقع أن يبلغ عمر استخدامه 15 عاما، كما يتوقع أن تستطيع الصين بواسطته مع غيره من الأقمار الصناعية أن تزيد إلى حد بعيد من نوعية خدمات الاتصال الفضائي.

المصدر: تاس