الصين تختبر صاروخا متعدد الاستخدام منافسا لـ "فالكون"

أجرت شركة LinkSpace الصينية الخاصة في محافظة تسينهاي الصينية اختبارا ناجحا لأول صاروخ متعدد الاستخدام في البلاد، ما يعتبر إنجازا تقنيا بارزا، حسب وسائل الإعلام الصينية.

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وجاء في بيان نشرته الشركة أن نموذجا اختباريا من صاروخ RLV-T5 الذي بلغ ارتفاعه 8.1 متر صعد إلى ارتفاع 300 متر، ثم هبط بعد مرور 50 ثانية برفق على الأرض بدقة 7 سنتيمترات.

وقال البيان إن هذا النموذج يمكن استخدامه أكثر من مرة، وإنه يتميز بسعر زهيد لإطلاقه وبفترة قصيرة بين إطلاق وآخر. وأشار إلى أن الشركة اختبرت التكنولوجيات التي تستخدم في الصواريخ متعددة الاستخدام، بما في ذلك تكنولوجيا الربط بين بضعة محركات صاروخية.

وأصدرت شركة LinkSpace بعد نجاح الاختبار الأول للصاروخ بيانا آخر حيث أعلنت عن اختبار صاروخ RLV-T6 الذي سيجري قريبا والذي سيبلغ ارتفاعه 14 مترا، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ يمكن استخدامه 100 مرة.

يذكر أن LinkSpace هي أول شركة صينية خاصة حققت نجاحا في مجال الفضاء. وسبق لها أن أطلقت في أكتوبر عام 2018 أول صاروخ لها يحمل قمرا صناعيا حكوميا.

المصدر: ياندكس