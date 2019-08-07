إطلاق صاروخ "فالكون -9" وعلى متنه قمر صناعي إسرائيلي

أطلق من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا، إلى الفضاء صاروخ النقل "فالكون-9" وعلى متنه قمر الاتصالات الإسرائيلي Amos-17.

انطلق الصاروخ "فالكون-9" في الساعة 02.24 بتوقيت موسكو.، من مطار كيب كانافيرال الفضائي. واستخدمت في هذا الصاروخ المرحلة الأولى للمرة الثالثة، بعد إطلاقين تجاريين سابقين، وقد أعلنت شركة "سبيس إكس" المنتجة أنها لن تستخدمها مرة رابعة، ومع ذلك سوف تحاول "اصطياد" مقدمة الصاروخ المخروطية الشكل لاستخدامها لاحقا.

القمر الصناعي Amos-17 سيحل محل القمر5 Amos- الذي أطلق إلى الفضاء عام 2011 وفقد الاتصال به عام 2015. القمر Amos-17 سيوفر بث إشارات النطاق Ka و Ku و C وستوسع تغطية Spacecom في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

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القمر Amos-17 من صنع شركة "بوينغ" لصالح شركة Spacecom Ltd الإسرائيلية . وكانت الأخيرة قد خسرت القمر Amos-6 جراء انفجار الصاروخ "فالكون-9" عام 2016 ما اضطر شركة "سبيس إكس" إلى اختبار محركات الصواريخ قبل عملية الإطلاق بعدة أيام.

المصدر: نوفوستي