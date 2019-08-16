انفجار صاروخ أوروبي في الفضاء

أعلنت هيئة مراقبة الفضاء في القوة الجوية الأمريكية أنها رصدت انفجار المرحلة الثالثة لصاروخ "أريان –"4 الأوروبي في المدار.

ووفقا لهذا الخبر الذي نشره السرب 18 لمراقبة الفضاء الخارجي في شبكة "تويتر"، انفجرت المرحلة الثالثة لصاروخ "أريان-4" الأوروبي في الساعة 12.17 بتوقيت موسكو يوم 22 يوليو الماضي، وأن انفجارها كان ذاتيا وليس نتيجة اصطدامها بجسم آخر، وقد تم اكتشاف 7 أجزاء منها.

كان هذا الصاروخ قد أطلق عام 1992 وعلى متنه ثلاثة أقمار صناعية أحدها فرنسي أمريكي مشترك Topex/Poseidon وآخر لكوريا الجنوبية Kitsat-1 والثالث فرنسي S80/T.

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وكان يوري كاليوخا ممثل المعهد العلمي الرئيسي لمؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن بأنه تم منذ عام 1961 رصد تدمير 250 جسما فضائيا (أقمار صناعية عاملة وغير عاملة، ومراحل صواريخ النقل ووحدات التعجيل)، مشيرا إلى أن هذا يحدث بسبب الانفجار الذاتي أو نتيجة اصطدامها بجسم آخر.

المصدر: نوفوستي