تعديل مسار مختبر فضائي علمي روسي

قام الخبراء في شركة "لافوتشكين" للأجهزة الفضائية بتعديل آخر لمسار مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي العلمي الروسي الذي أطلق إلى الفضاء يوم 13 يوليو الماضي.

وجاء في بيان صادر الأربعاء 7 أغسطس عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية أن خبراء شركة "لافوتشكين" أرسلوا الساعة 17.30 والساعة 21.35 يوم 6 أغسطس بتوقيت موسكو بفارق 4 ساعات نبضتين إلى محرك المختبر.

وأضاف البيان أن عملية تعديل المسار يمكن اعتبارها ناجحة، إذ أن المختبر مستمر في تحليقه نحو نقطة L2 الواقعة في منطقة تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، أي في وسط الطريق بين الأرض والشمس، وذلك كي يدرس المختبر الكون في مجال الموجات السينية.

يذكر أن أول تعديل لمسار المختبر أجري يوم 22 يوليو الماضي أي بعد إطلاقه بـ9 أيام. ويعتبر "سبيكتر – إر غي" مشروعا روسيا ألمانيا مشتركا. والغاية منه رسم خارطة تفصيلية للفضاء بمجال التموجات السينية .

المصدر: تاس