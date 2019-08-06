المحطة الفضائية تعدل مدارها مرتين الشهر الجاري

ذكرت مصادر في وكالة "ناسا" أن المحطة الفضائية الدولية ستعدل مدارها مرتين في شهر أغسطس الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن المحطة ستخضع لتعديل على مدارها في صباح الـ 15 من أغسطس الجاري، حيث ستعمل المحركات النفاثة لمرتين لتعديل المسار، مدة كل مرة 10 دقائق، بفارق زمني مدته 3 ساعات.

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وكانت المحطة قد خضعت لتعديل على مدارها في الـ 3 من يوليو الفائت، حيث عملت محركات وحدة "زفيزدا" التابعة لها على رفعها لعلو 413.7 كلم عن سطح الأرض، بهدف توفير الظروف الملائمة لاستقبال مركبتي "سويوز إم إس -13"، و"بروغريس إم إس-12".

ويوجد على متن المحطة حاليا مجموعة من رواد الفضاء هم: الروسيان أليكسي أوفيتشين وألكسندر سكفرتسوف، ورواد "ناسا"، نيك هيغ وكريستينا كوك وأندرو مورغان، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو.

وفي الـ 25 من سبتمبر المقبل من المفترض أن يتوجه إلى المحطة كل من: رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير.

المصدر: نوفوستي