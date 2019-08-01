روسيا تطلق أقمارا أجنبية إلى الفضاء

أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن روسيا تستعد لإطلاق عدد من الأقمار الصناعية الأجنبية إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن الوكالة "إن صاروخ الفضاء بروتون-إم الذي سيحمل قمر Eutelsat 5 West الأوروبي، وقمرا تابعا لمنظومة MEV-1 الأمريكية قد نقل من مركز خرونيتشيف الروسي الصناعي إلى قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان".

وأشارت مصادر في مركز "خرونيتشيف" إلى أن الخبراء في "بايكونور" بدأوا بالتحضير لعملية إطلاق الصاروخ والأقمار المذكورة، والتي من المفترض أن تتم في الـ 20 من سبتمبر المقبل".

وأوضحت أن إطلاق هذه الأقمار يتم بموجب عقود موقعة بين المركز وشركة International Launch Services العالمية المتخصصة بشؤون الرحلات الفضائية التجارية، والتي شاركت ما بين 1996 و2018 في إطلاق 96 صاروخا من نوع "بروتون".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت العام الجاري صاروخين من نوع "بروتون-إم" وتتحضر لإطلاق 4 صواريخ أخرى، ستحمل إلى الفضاء أقمارا صناعية أجنبية منها Eutelsat 5 وWest B وMEV-1.

المصدر: نوفوستي