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إطلاق المركبة "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

إطلاق المركبة
Globallookpress
إطلاق الصاروخ "فالكون-9" إلى الفضاء
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أعلنت شركة "سبيس إكس"، عن إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9" الثقيل وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون" باتجاه المحطة الفضائية الدولية.

وقد تمت عملية إطلاق الصاروخ بنجاح في الساعة 1.01 (بتوقيت موسكو) من مطار كيب كانافيرال الفضائي بعد ما تأجل ليوم واحد بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ومن المنتظر أن تلتحم مركبة الشحن "دراغون"، التي انفصلت عن الصاروخ بعد مضي عشر دقائق على إطلاقه بالمحطة الفضائية الدولية، يوم غد السبت 27 يوليو الجاري.

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وتحمل المركبة "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية نحو 2.5 طن من المواد والمعدات والأجهزة اللازمة لإجراء تجارب علمية في مجالات مختلفة.

ومن المقرر عودة المركبة "دراغون" إلى الأرض في 20 أغسطس. وتعد Dragon حاليًا مركبة الشحن الوحيدة القادرة على إعادة الشحنات من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي

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